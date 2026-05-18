Mourinho torna al Real Madrid sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancos
José Mourinho torna ad allenare il Real Madrid, firmando un contratto che lo lega alla squadra fino a una data ancora da definire. L’accordo è stato concluso nelle ultime ore dopo le trattative tra le parti. L’ex allenatore portoghese ha già guidato i blancos dal 2010 al 2013, vincendo due campionati spagnoli e la Champions League. La società ha comunicato ufficialmente la nuova nomina, che rappresenta un ritorno di Mourinho nel club dopo alcuni anni.
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Mourinho to Real Madrid is happening
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