Vannacci e Salvini hanno rivolto dure critiche a Mediaset, con attacchi rivolti anche a Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Le dichiarazioni sono arrivate nel contesto di tensioni all’interno del centrodestra, evidenziando divergenze tra i politici e l’azienda televisiva. Le frecciate sono state rivolte pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle accuse. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli osservatori politici e mediatici.

A poche ore dalla chiusura delle amministrative, Roberto Vannacci lancia frecciatine a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Il leader di Futuro Nazionale, reduce da una buona affermazione a Vigevano, ha commentato la sua scarsa partecipazione ai programmi Mediaset e non ha risparmiato critiche alla gestione di Forza Italia. A sua volta il segretario Antonio Tajani ha replicato alle parole dell’ex leghista. Cos’ha detto Vannacci su Mediaset e Marina Berlusconi Com’è nata la polemica tra Roberto Vannacci e Marina Berlusconi Salvini sull’editoria: “Mediaset? Lì mi fermo.” Gli editori replicano a Salvini: “Paragone offensivo” Cos’ha detto Vannacci su Mediaset e Marina Berlusconi “Non mi pronuncio sui programmi Mediaset perché ultimamente mi sembra di essere stato invitato su Rete 4 da Realpolitik”, ha esordito Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestra

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