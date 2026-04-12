Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi | Un errore convocare Tajani a Mediaset

Paolo Del Debbio ha espresso critiche verso Marina e Pier Silvio Berlusconi in seguito all’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il conduttore di Mediaset ha giudicato sbagliata la decisione di convocare Tajani presso le sedi del gruppo televisivo. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra i vertici della società e alcuni esponenti politici.

Il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio critica Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi dopo l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri (nonché leader di Forza Italia) Antonio Tajani. Lo fa con un editoriale comparso oggi su La Verità in cui punta il dito sui passi falsi dei figli del compianto leader Silvio Berlusconi. Perché per Del Debbio convocare il segretario di Forza Italia Tajani è stato sbagliato sotto diversi punti di vista. L’errore? Il modo, i tempi e la location. «Possono incontrare il segretario politico di Forza Italia o il ministro degli Esteri – spiega in un editoriale comparso oggi su La Verità – ma convocarlo...🔗 Leggi su Open.online

Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoMarina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani.

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella...