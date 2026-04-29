Durante l'iniziativa Mare Pulito 2026, promossa dall’associazione Diving Elbani Elba Ced, i sub di un gruppo locale hanno recuperato circa 400 chili di rifiuti dal fondale dell’Isola d’Elba. Alla giornata di pulizia hanno partecipato anche unità del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Livorno, che hanno collaborato alle operazioni di rimozione dei materiali presenti sotto la superficie marina.

Portoferraio (Isola d’Elba), 29 aprile 2026 – All’iniziativa Mare Pulito 2026, promossa dall’associazione Diving Elbani Elba Ced c’era anche il reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Livorno. Con loro tanti giovani studenti che si sono ritrovati il 28 aprile alla spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela del mare e dell’ecosistema costiero, con il coinvolgimento di studenti, cittadini e realtà associative del territorio. Sub in azione I sommozzatori della stazione navale di Livorno, supportati da una vedetta della sezione operativa navale di Portoferraio, hanno...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mare pulito, all’Isola d’Elba i sub recuperano 400 chili di rifiuti

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