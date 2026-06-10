Piazza Asmundo e l’area del Teatro Greco a Catania sono state restituite alla città dopo un intervento di bonifica e riqualificazione. L’operazione ha coinvolto lavori di sicurezza e di ripristino dell’area, portando alla conclusione un progetto di riqualificazione. La riapertura di queste zone pubbliche avviene dopo le attività di bonifica, che hanno migliorato le condizioni dell’area e garantito un utilizzo più sicuro e funzionale per i cittadini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione straordinaria di sicurezza e riqualificazione. Un intervento straordinario di controllo del territorio ha permesso di ripristinare la piena fruibilità del giardino di piazza Asmundo e dell’area adiacente al Teatro Greco, zone che da tempo versavano in condizioni di degrado. L’operazione è nata dalle segnalazioni dei cittadini, raccolte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura e coordinate dall’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di un modello di sicurezza partecipata. Segnalazioni dei residenti e situazione di degrado. Secondo quanto riferito dai residenti, alcune persone avevano occupato stabilmente il giardino antistante piazza Asmundo, realizzando strutture di fortuna con materassi e giacigli improvvisati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, Piazza Asmundo e area Teatro Greco: restituiti alla città dopo l’intervento di bonifica

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MAXI INTERVENTO ANTI-DEGRADO A CATANIA: RIPULITA LAREA DI PIAZZA ASMUNDO E DEL TEATRO GRECO

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