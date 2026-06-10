Sette imprenditori sono indagati per frode da oltre un milione di euro legata a piattaforme di e-commerce false e fatture false. L’indagine, avviata nel Maceratese, si concentra su un giro di attività fraudolente che coinvolge fondi del PNRR. Le autorità stanno esaminando le transazioni e i documenti finanziari per chiarire i dettagli della presunta truffa. L’inchiesta rappresenta una delle più rilevanti degli ultimi mesi in questa area.

Macerata, 10 giugno 2026 — Parte dal Maceratese una delle più importanti inchieste degli ultimi mesi sui fondi del Pnrr. Sette imprenditori risultano indagati nell'ambito dell'operazione "Rete Gonfiata", condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Macerata e coordinata dalla Procura europea (Eppo) di Bologna. Al centro delle indagini c'è una presunta frode da circa un milione di euro legata a contributi pubblici destinati allo sviluppo di piattaforme di e-commerce per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L’indagine. L'indagine rappresenta uno dei più rilevanti interventi effettuati negli ultimi anni dalle Fiamme Gialle maceratesi sul fronte della tutela delle risorse europee e delle misure finanziate attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piattaforme di e-commerce fantasma e fatture false: frode da un milione, 7 imprenditori indagati

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