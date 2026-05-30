Frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni | prescrizione e assoluzione per 4 imprenditori

Notizia in breve

Quattro imprenditori coinvolti in un caso di frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni di euro sono stati assolti o hanno visto prescritti i reati. Il tribunale di Agrigento ha deciso che i reati contestati fino al 16 marzo 2016 sono estinti per prescrizione, mentre per le condotte successive sono state pronunciate assoluzioni perché i fatti non sussistevano. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso in questi termini.