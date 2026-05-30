Frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni | prescrizione e assoluzione per 4 imprenditori
Quattro imprenditori coinvolti in un caso di frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni di euro sono stati assolti o hanno visto prescritti i reati. Il tribunale di Agrigento ha deciso che i reati contestati fino al 16 marzo 2016 sono estinti per prescrizione, mentre per le condotte successive sono state pronunciate assoluzioni perché i fatti non sussistevano. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso in questi termini.
Prescrizione e assoluzione per quattro imprenditori accusati di frode fiscale. Il tribunale di Agrigento ha chiuso il processo con una sentenza che dichiara estinti per prescrizione i reati commessi fino al 16 marzo 2016 e assolve nel merito per le condotte successive “perché il fatto non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano
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