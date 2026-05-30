Frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni | prescrizione e assoluzione per 4 imprenditori

Da agrigentonotizie.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro imprenditori coinvolti in un caso di frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni di euro sono stati assolti o hanno visto prescritti i reati. Il tribunale di Agrigento ha deciso che i reati contestati fino al 16 marzo 2016 sono estinti per prescrizione, mentre per le condotte successive sono state pronunciate assoluzioni perché i fatti non sussistevano. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso in questi termini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prescrizione e assoluzione per quattro imprenditori accusati di frode fiscale. Il tribunale di Agrigento ha chiuso il processo con una sentenza che dichiara estinti per prescrizione i reati commessi fino al 16 marzo 2016 e assolve nel merito per le condotte successive “perché il fatto non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano

Video Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano

Notizie e thread social correlati

Napoli, fatture false per 166 milioni di euro e 29 indagati: come funzionava la maxi frode fiscaleA Napoli Nord sono state sequestrate oltre 30 milioni di euro e sono stati iscritti nel registro degli indagati 29 soggetti coinvolti in una maxi...

Fatture false per 5 milioni di euro e frode fiscale: 15 indagati, sequestrata una società di produzione per macchine per imballaggioQuindici persone risultano indagate in un'indagine riguardante fatture false per circa cinque milioni di euro e frode fiscale.

Temi più discussi: Frode fiscale con false fatture per oltre 3 milioni: prescrizione e assoluzione per 4 imprenditori; FATTURE FALSE NELL’OCCHIALERIA CINESE: 52 DENUNCE; Frode al fisco con false fatture, sequestrati 8 milioni di beni: l’inchiesta a Messina; Messina, frode al fisco con fatture false: sequestrati beni per 8 milioni di euro. Indagati in 5.

frode fiscale con falseFrode al fisco con false fatture, sequestrati 8 milioni di beni(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Beni per oltre 8 milioni di euro sono stati sequestrati, in esecuzione di un provvedimento del Gip, da militari della guardia di finanza di Messina nell'ambito di un'inchies ... msn.com

frode fiscale con falseFatture false per mezzo milione. Nel mirino 4 negozi di abbigliamentoUna frode fiscale di oltre mezzo milione di euro per un giro di affari ben più vasto che ha coinvolto decine di negozi e società di abbigliamento in varie città di Italia. Figurano anche 4 negozi di a ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web