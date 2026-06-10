Piantedosi su IA e sicurezza

Da ildifforme.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri approva i decreti attuativi sull'Intelligenza Artificiale. Piantedosi rassicura: "Non ci sarà nessun poliziotto automatizzato e nessun Grande fratello, tutto sarà subordinato al controllo umano". Previsti controlli giudiziari e tutele per la privacy L’intelligenza artificialeentra ufficialmente tra gli strumenti a disposizione delle forze di polizia ma senza sostituire il ruolo dell’uomo. A illustrare i contenuti deidecreti attuativi sull’IAapprovati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è stato il ministro dell’InternoMatteo Piantedosi. Il titolare del Viminale ha ribadito come l’intelligenza artificiale rappresenti “unostrumento di supporto e non un poliziotto automatizzato“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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