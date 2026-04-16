Sicurezza a Massa-Carrara | Piantedosi punta su nuova Questura

Il ministro dell’Interno ha assicurato un intervento deciso per migliorare la sicurezza nella provincia di Massa-Carrara, dopo un episodio drammatico che ha coinvolto un giovane. La notizia è stata comunicata dal deputato della Lega, che ha riferito le parole del ministro durante un incontro al Viminale. Tra le misure annunciate, si parla anche di un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine e di un’attenzione particolare alla gestione dell’ordine pubblico nella zona.

Il deputato della Lega Andrea Barabotti ha riferito dal Viminale che il ministro Matteo Piantedosi ha garantito un intervento deciso per affrontare la gestione dell'ordine pubblico nella provincia di Massa-Carrara, a seguito del tragico evento che ha coinvolto Giacomo Bongiorni. L'incontro tra il parlamentare e il capo del Ministero dell'Interno ha aperto un dialogo sulla necessità di potenziare le strutture di sicurezza locali e rispondere alle istanze emerse dopo l'aggressione. L'impatto istit .🔗 Leggi su Ameve.eu

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MARINA DI MASSA CARRARA TRAM STAZIONE AVENZA TOSCANA facebook

E' prevista per domani alle 21, per le vie del centro di Massa (Massa Carrara), la fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto l'altra notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio undicenne. Lo ha annunciato il sindac x.com