Il ministro dell'Interno ha annunciato l'approvazione di due decreti legislativi per adeguare le norme italiane alle direttive europee sull’intelligenza artificiale. Durante una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, Piantedosi ha precisato che l’uso dell’IA a supporto della sicurezza non sarà un “Grande fratello”. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici dei decreti.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm ha annunciato l'approvazine di due decreti legislativi di adeguamento alle normative europee in materia di Intelligenza artificiale. "Ogni utilizzo dell'Intelligenza artificiale per la sicurezza - ha assicurato il capo del Viminale - deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata. Inoltre, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili. L'IA costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di 'Grande fratellò generalizzato, è vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piantedosi: "L'IA a supporto della sicurezza non sarà un Grande fratello"

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