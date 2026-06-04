Sicurezza a Milano Piantedosi | Avanti l' aumento delle forze dell' ordine in arrivo altri uomini

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Interno ha annunciato un incremento delle forze di sicurezza a Milano, con l’arrivo di ulteriori agenti. Ha riferito che è stato effettuato un calcolo sulla situazione degli organici e che si procederà con ulteriori assunzioni. La decisione arriva in risposta a richieste di potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nella città.

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Il ministro dell'Interno: "Sul tema degli organici abbiamo fatto il conto della situazione, in questi tre anni c'e' un saldo positivo e proseguiremo in un percorso di rafforzamento delle forze di polizia territoriali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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SICUREZZA, PIANTEDOSI: AVANTI CON AUMENTO FORZE ORDINE, IN ARRIVO ALTRI UOMINI

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