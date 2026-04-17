Stasera si svolge una delle puntate più attese del Grande Fratello Vip, con l’assegnazione del primo biglietto per la finale. I concorrenti in nomination sono Lucia, Alessandra, Antonella e Adriana. Circolano voci riguardo a un possibile prolungamento del reality, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La puntata deciderà chi tra le quattro si qualificherà per l’ultima fase del programma.

Chi tra Lucia, Alessandra, Antonella ed Adriana strapperà il primo biglietto per la finale del Grande Fratello Vip? Attesissimo l'appuntamento di stasera mentre gira voce di un possibile prolungamento Grande attesa questa sera per scoprire la prima finalista delGrande Fratello Vip,il televoto di questa sera è molto importante perché decreteràla prima concorrente che sarà salva fino alla fine del programma. In nomination ci sono:Lucia, Alessandra, Adriana e Antonellae, secondo i sondaggi, quest’ultima ha più probabilità di vincere questo televoto. Inoltre c’è un’altra ipotesi in ballo, quella di unprolungamentodel reality. Si parla, infatti di un possibile allungamento dal 5 maggio al 19.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, chi sarà la prima finalista?

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