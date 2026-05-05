Grande Fratello Vip chi sarà il secondo finalista?

Stasera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale verrà scelto il secondo finalista del programma. I concorrenti rimasti in gara si sfideranno per ottenere questa posizione e proseguire verso la finale. La puntata sarà trasmessa in televisione e sarà visibile anche in streaming. I telespettatori sono invitati a seguire l'evento in diretta per scoprire chi avanzerà nella competizione.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che vedrà l'elezione del secondo finalista. Chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sarà sicuro fino all'ultima puntata? Grande attesa per questa sera con la tredicesima puntata delGrande Fratello Vip, dove verrà annunciato il secondo finalista. In nomination ci sono: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitrase per ora sembra che l’ex conduttrice de I Fatti Vostri sia in testa. I concorrenti, però, pensano che uno di loro uscirà e per questo Mussolini ha già fatto le valigie, convinta che presto uscirà.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Anticipazioni GF Vip 8 chi sarà il secondo finalista

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