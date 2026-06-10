Il ministero dell’Interno ha comunicato che gli arrivi irregolari sono diminuiti del 77% rispetto all’anno precedente, mentre i rimpatri sono aumentati del 40%. Questi dati riguardano le operazioni di controllo e gestione dell’immigrazione nel paese. Il ministro ha affermato che la sicurezza nazionale deve essere tutelata con il contributo di tutte le forze politiche e sociali.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi è chiaro: «La sicurezza nazionale è un bene da preservare con l’aiuto di tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che si tratta di una precondizione per garantire la libertà di tutti i cittadini». Arrivi dimezzati rispetto al 2025. Rispondendo alle domande a risposta immediata alla Camera, nel corso del Question time del mercoledì, che vede impegnati i ministri del governo Meloni a Montecitorio numero uno del Viminale ha snocciolando i numeri del lavoro svolto dal Governo Meloni per fronteggiare l’immigrazione irregolare, partendo dall’inizio della legislatura: «Il primo dato riguarda la riduzione degli arrivi – ha detto – Quest’anno, ad oggi, abbiamo un meno 77% rispetto al 2023 e un meno 52% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi: “Arrivi irregolari giù del 77% e +40% di rimpatri”. Ecco i numeri del governo Meloni sull’immigrazione

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