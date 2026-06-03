Nel 2022, il governo ha affrontato un aumento significativo di sbarchi e migranti irregolari. Da allora, sono stati intensificati i rimpatri e le operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina. Le cifre ufficiali mostrano un calo dei flussi migratori illegali rispetto agli anni precedenti. Le misure adottate hanno portato a una riduzione delle partenze e a un incremento delle attività di rimpatrio. La gestione dei flussi migratori è stata al centro delle azioni del governo, che ha puntato a contenere l’immigrazione irregolare.

Nel 2022 il governo Meloni ha ereditato una situazione catastrofica, con un grande aumento dei flussi migratori illegali, ma negli ultimi anni la situazione è cambiata radicalmente grazie a un impegno sul blocco dell’immigrazione clandestina. I risultati sono stati presentati da Fratelli d’Italia in una conferenza con Galeazzo Bignami, Francesco Filini, Giovanni Donzelli, Sara Kelany e Lucio Malan. Nei primi cinque mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo di 4 anni fa, c’è stato un decremento di sbarchi a meno 43%. Inoltre, tra il 2024 e il 2025 c’è stato il 57% in meno di arrivi rispetto al 2023 e meno 36% rispetto alle statistiche del 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stop all’immigrazione irregolare: FdI presenta i numeri del governo Meloni su rimpatri e sbarchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

His Warning About Immigration Law Was Dead Accurate

Notizie e thread social correlati

Migranti, nel 2026 sbarchi calati di un altro 40% e rimpatri arrivati al 35%: i numeri verità sulle politiche del governoNel 2026 si registra una diminuzione del 40% negli sbarchi di migranti rispetto all’anno precedente.

Meloni incontra Rama a Palazzo Chigi: “Focus su Difesa e immigrazione irregolare”Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la premier italiana e il Primo ministro albanese.

Argomenti più discussi: Confini, dall'Ue lo stop ai controlli: il Friuli ancora non ci sta. La sicurezza va garantita anche monitorando gli ingressi; La Ue a 9 Paesi tra cui l’Italia: stop ai controlli alle frontiere interne; Stop all'immigrazione in Ue con l'espulsione dopo i reati e stretta sui ricongiungimenti; Dico no al Centro per il rimpatrio.

Stop all'immigrazione irregolare - Tutti i risultati del Governo Meloni ift.tt/o0zIuaZ #evento #takethedate x.com

Confini, dall'Ue lo stop ai controlli: il Friuli ancora non ci sta. La sicurezza va garantita anche monitorando gli ingressiTRIESTE - Quella del Friuli Venezia Giulia resta l’ultima frontiera italiana dove i controlli interni dell’area Schengen continuano a rappresentare uno degli strumenti di ... ilgazzettino.it