Stop all’immigrazione irregolare | FdI presenta i numeri del governo Meloni su rimpatri e sbarchi

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2022, il governo ha affrontato un aumento significativo di sbarchi e migranti irregolari. Da allora, sono stati intensificati i rimpatri e le operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina. Le cifre ufficiali mostrano un calo dei flussi migratori illegali rispetto agli anni precedenti. Le misure adottate hanno portato a una riduzione delle partenze e a un incremento delle attività di rimpatrio. La gestione dei flussi migratori è stata al centro delle azioni del governo, che ha puntato a contenere l’immigrazione irregolare.

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Nel 2022 il governo Meloni ha ereditato una situazione catastrofica, con un grande aumento dei flussi migratori illegali, ma negli ultimi anni la situazione è cambiata radicalmente grazie a un impegno sul blocco dell’immigrazione clandestina. I risultati sono stati presentati da Fratelli d’Italia in una conferenza con Galeazzo Bignami, Francesco Filini, Giovanni Donzelli, Sara Kelany e Lucio Malan. Nei primi cinque mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo di 4 anni fa, c’è stato un decremento di sbarchi a meno 43%. Inoltre, tra il 2024 e il 2025 c’è stato il 57% in meno di arrivi rispetto al 2023 e meno 36% rispetto alle statistiche del 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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