Immigrazione il pragmatismo italiano in Ue premia | ingressi irregolari giù del 40%

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali indicano un calo del 40% negli ingressi irregolari di migranti nel nostro Paese. Il governo italiano ha adottato politiche più pragmatiche e mirate, con un approccio più deciso nei confronti della gestione dei flussi migratori. Queste misure hanno portato a un cambiamento rispetto alle precedenti strategie di accoglienza e controllo. La questione migratoria, che in passato era spesso marginale nell’agenda europea, ha riacquistato centralità con l’arrivo al vertice di governo di una nuova amministrazione.

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Il tema dei migranti è stato per anni relegato a contorno dell’agenda dell’Unione europa. Questo almeno fino all’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi nel 2022, quando è tornato a essere centrale e fondamentale. La maggior parte dei Paesi si sono posti sulla scia italiana, che ha indicato la via per la gestione più concreta e pragmatica dei flussi migratori, intesi anche come rimpatri. L’Europa ha guardato, e continua a guardare, con grande interesse agli accordi che l’Italia ha stretto con i Paesi di partenza ma anche a quelli per i Cpr delocalizzati. Il Patto Italia-Albania, infatti, è alla base del nuovo patto sulle migrazioni che include anche gli accordi con i Paesi terzi per i rimpatri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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