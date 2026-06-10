Philip Roth e il mistero dell’identità | il viaggio vertiginoso di Operazione Shylock

Un nuovo documento svela dettagli sulla cosiddetta “Operazione Shylock”, un’operazione segreta di intelligence. Il materiale indica che l’indagine ha coinvolto reti di informatori e tecnologie di sorveglianza avanzate. Sono stati analizzati comunicazioni intercettate e documenti riservati, senza però chiarire i risultati finali o le eventuali implicazioni. Le fonti confermano l’esistenza di un’indagine ancora in corso, senza fornire ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle motivazioni.

Esistono libri che sembrano nascere da un’idea narrativa; altri da un’immagine; altri ancora da un’ossessione. Operazione Shylock di Philip Roth nasce da una persecuzione. Non quella degli uomini contro gli uomini, che pure attraversa ogni sua pagina, ma quella più sottile e inesorabile dell’io contro sé stesso. Pochi scrittori contemporanei hanno inseguito la propria ombra con la tenacia di Roth. In questo romanzo, forse il più enigmatico e vertiginoso della sua maturità, l’ombra finisce per assumere un corpo, un nome, una voce. E soprattutto un volto: il suo. A Gerusalemme, durante il processo a John Demjanjuk, l’uomo accusato di essere uno dei carnefici di Treblinka, Philip Roth scopre che qualcuno si aggira per la città fingendosi lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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