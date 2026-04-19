Domani sera alle 19.30, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si terrà un incontro letterario con protagonisti tre autori noti. L’evento prevede un confronto tra scrittori e studiosi, offrendo l’occasione di discutere temi legati alla traduzione e alla rappresentazione delle opere. La serata si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali previsti presso la struttura, che spesso ospita eventi di rilievo nel panorama letterario italiano.

Domani sera alle 19.30, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica a Roma ospiterà un confronto letterario di alto profilo tra Fatica, Carrère e Polacco. Al centro del dibattito si trova l’opera di Roth, analizzata attraverso la lente della traduzione di Operazione Shylock, un testo caratterizzato da profonde ambiguità narrative e politiche. Il lavoro di trasposizione linguistica su un autore così complesso richiede una dedizione che va oltre la semplice tecnica. Fatica, che ha affrontato i testi di autori impegnativi come Melville, Tolkien, Céline e Kipling, descrive il processo creativo come un’esperienza fisica e quasi dolorosa, paragonabile alla tensione subita da un contorsionista o da un fachiro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roth e il labirinto di Shylock: il duello tra traduzione e verità

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