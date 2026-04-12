Ottavio Fatica se tradurre è un vizio | Tra le contorsioni di Philip Roth Sono un Houdini della parola

Ottavio Fatica, noto traduttore, ha recentemente parlato del suo approccio alla traduzione, descrivendolo come un vero e proprio “vizio” e paragonandosi a un Houdini della parola. La sua passione per le lettere è nata in giovane età, dopo aver scoperto con entusiasmo l’opera di autori come Céline, che ha definito un innamoramento improvviso e intenso. Questa passione ha poi portato Fatica a dedicarsi con impegno alla traduzione e alla scrittura, affrontando con determinazione le sfide delle parole.

La scoperta improvvisa (feroce) di Céline. Un innamoramento. Da ragazzo. E da lì nasce un po’ tutto: il desiderio di scrivere e di tradurre, il bisogno senza pace di immergersi nelle parole e di fare testa contro testa con gli autori. Scoprendo meraviglie e bernoccoli. Questo l’orizzonte di Ottavio Fatica, traduttore e consulente Adelphi. Che firma “ Operazione Shylock “ di Philip Roth, appena uscito per la casa editrice milanese con prefazione di Emmanuel Carrère. Una spy story. Dove l’intifada anni 80 s’intreccia a una certa esuberanza creativa. E al tema del doppio. Certo un ennesimo viaggio sul confine. Fra le scritture. I pensieri. Le intenzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ottavio Fatica, se tradurre è un vizio: "Tra le contorsioni di Philip Roth. Sono un Houdini della parola" Nelle librerie non ci sono più i romanzi di Philip RothNegli ultimi giorni le pagine di cultura dei giornali hanno dato molto spazio, a volte con toni un po’ polemici, alla “scomparsa” dalle librerie dei... Perché Philip Roth è sparito dalle librerie italiane?L'operazione di Adelphi, gestita dal nipote di Roberto Calasso Roberto Colajanni, di battere all’asta Einaudi, storico editore di Roth, acquistando i...