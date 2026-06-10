L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con 7 milioni di euro Philip Morris Italia. La sanzione è stata inflitta per pratiche commerciali considerate scorrette relative ai prodotti senza fumo. La decisione si basa su violazioni riscontrate nelle modalità di promozione e vendita di queste alternative. La multa rappresenta una delle azioni più significative contro l’azienda in questo settore, secondo le verifiche dell’ente regolatore.

Home > Economia > L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha erogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta. E’ quanto si legge in una nota. L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, “ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim ‘senza fumo’, ‘prodotti senza fumo’ e ‘costruireprogettareaccelerare un futuro... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Philip Morris, multa da 7 milioni per i prodotti senza fumo dall’Antitrust: “Pratica commerciale scorretta”

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