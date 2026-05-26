Easyjet Antitrust avvia istruttoria | Pratica commerciale scorretta

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited, accusandola di aver adottato una pratica commerciale scorretta. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e verifiche sulle modalità di comunicazione e vendita dei biglietti. L’istruttoria mira a chiarire se ci siano state violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla correttezza nelle pratiche commerciali dell’azienda.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di easyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. Lo rende noto l’Antitrust, secondo cui “la società avrebbe strutturato – sul proprio sito internet https:www.easyjet.comit e sulla propria app – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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