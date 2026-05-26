Easyjet Antitrust avvia istruttoria per pratica commerciale scorretta
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited per presunta pratica commerciale scorretta. La decisione riguarda comportamenti adottati dall’azienda nel settore del trasporto aereo. L’indagine si concentra su eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle pratiche commerciali. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
(Adnkronos) – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di easyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. La società, sottolinea l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, "avrebbe strutturato – sul proprio sito internet https:www.easyjet.comite sulla propria app – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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