Easyjet Antitrust avvia istruttoria per pratica commerciale scorretta

Notizia in breve

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited per presunta pratica commerciale scorretta. La decisione riguarda comportamenti adottati dall’azienda nel settore del trasporto aereo. L’indagine si concentra su eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle pratiche commerciali. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.