Perugia ha celebrato i 121 anni del club con un corteo biancorosso nel centro storico. Il percorso ha attraversato le vie principali, decorate con bandiere e striscioni dei tifosi. Il corteo è stato guidato da diversi gruppi della curva, che si sono radunati in piazza Partigiani prima di sfilare lungo le strade. La manifestazione ha coinvolto numerosi sostenitori, che hanno sfilato con maglie e bandiere sociali, creando un’atmosfera colorata e festosa.

Come hanno trasformato il centro storico con i colori sociali?. Quali gruppi della curva hanno guidato il corteo in piazza Partigiani?. Perché questa celebrazione unisce generazioni diverse di tifosi perugini?. Come influenzerà questa energia la partecipazione ai prossimi match stagionali?.? In Breve Ritrovo principale dei gruppi della curva Nord in piazza Partigiani.. Corteo con bandiere e fumogeni attraverso le vie del centro storico.. Celebrazione del 121esimo anniversario come momento di aggregazione sociale cittadina.. Legame tra identità calcistica e tessuto urbano di Perugia.. I tifosi del Perugia Calcio celebrano 121 anni di storia in piazza Partigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Perugia in festa: corteo biancorosso per i 121 anni del club

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