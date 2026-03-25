Arezzo si prepara a celebrare i trent’anni del Vespa Club con un evento di tre giorni che si svolgerà dal 1 al 3 maggio al Prato. Durante questa manifestazione, si terrà il Festival della Vespa, con diverse attività pensate per coinvolgere sia gli appassionati che i residenti della città. L’iniziativa prevede appuntamenti e momenti di aggregazione distribuiti nel corso del fine settimana.

Tre giorni di appuntamenti per celebrare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo. Il traguardo sarà festeggiato con il Festival della Vespa, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Prato, con un calendario ricco di iniziative che coinvolgeranno appassionati e cittadini. L’evento, capace di richiamare vespisti da tutta Italia e dall’estero, proporrà un ampio ventaglio di attività tra musica, mostre, gastronomia e intrattenimento per bambini. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra il club, fondato nel 1996, e la città di Arezzo, valorizzando una storia fatta di passione, aggregazione e scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo celebra i 30 anni del Vespa Club con tre giorni di festa

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