A Perugia si svolgono dodici eventi tra musica e realtà virtuale all’I am Festival. Tra le iniziative previste, ci sono performance musicali e sessioni di VR aperte al pubblico. È in programma un dibattito tra la sindaca e i rappresentanti regionali, senza indicazioni sui partecipanti specifici. La manifestazione si concentra su come la realtà virtuale possa influenzare la percezione della propaganda. Non sono stati comunicati dettagli su date o orari specifici degli eventi.

? Punti chiave? In Breve Musica, cultura e sapori al Percorso Verde di Pian di Massiano: dal 10 al 14 giugno parte l’I am Festival. L’I am Festival animerà il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano a Perugia con dodici eventi programmati tra mercoledì 10 e domenica 14 giugno 2026. Il progetto, organizzato da UnLab srl grazie ai fondi europei della Regione Umbria, prevede una serie di spettacoli gratuiti, performance immersive e appuntamenti gastronomici. Ogni sera, a partire dalle ore 18, l’esperienza sarà arricchita dalle proposte culinarie di I love fish, che offrirà aperitivi e cene dedicate. Un programma che intreccia tecnologia, impegno civile e ritmi internazionali. Le attività inizieranno mercoledì 10 giugno alle ore 20 con il Muretto Pg. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Perugia: 12 eventi tra musica e VR all’I am Festival

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