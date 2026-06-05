A Jesi, in provincia di Ancona, il 6 giugno 2026 si apre lo Jesi Music Festival, che durerà tre mesi. Il festival prevede dodici eventi che si svolgeranno nei giardini pubblici di Viale Cavallotti, includendo musica e spettacoli. L’iniziativa è stata annunciata in vista dell’avvio della stagione estiva e si svolgerà nell’arena all’aperto.

Jesi (Ancona), 5 giugno 2026 - È tutto pronto a Jesi per l’inizio della stagione estiva. Domani si alza ufficialmente il sipario sullo Jesi Music Festival, il ricco cartellone tra musica e spettacolo che per tre mesi animerà l’arena verde dei giardini pubblici di Viale Cavallotti. In totale saranno 12 gli eventi in programma fino ad agosto, un'iniziativa ad ingresso libero che promette di accendere le serate jesine unendo generazioni diverse nel segno del divertimento e della condivisione. L’organizzazione della rassegna è firmata da Matteo Montesi, gestore del noto chalet lo sBARello di Jesi, con il sostegno e la collaborazione del Comune.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco lo Jesi Music Festival: 12 eventi ai giardini tra musica e spettacolo

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