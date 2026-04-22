A Torino si avvicina la quattordicesima edizione del Torino Jazz Festival, che si svolgerà dal 25 aprile al 2 maggio 2026. La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 100 eventi distribuiti tra diversi luoghi della città, con un programma dedicato alla musica jazz. L’evento coinvolge artisti nazionali e internazionali e si svolge in spazi che valorizzano l’atmosfera e l’architettura locali.

Torino si prepara a trasformarsi in un polo di riferimento per le note jazzistiche europee con la quattordicesima edizione del Torino Jazz Festival, che si estenderà da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio 2026. Il percorso musicale inizierà già questo 22 aprile con una serie di anteprime concentrate nei club della città, preparando il terreno per un programma che conta ben 101 eventi distribuiti in 72 sedi diverse tra teatri, musei e spazi culturali. La direzione artistica, affidata a Stefano Zenni, ha scelto per quest’anno il titolo The Sound of Surprise. Il concetto richiama una celebre definizione del critico americano Whitney Balliett del 1959, puntando sulla capacità del genere musicale di generare stupore, emozione e nuovi legami tra i performer e il pubblico attraverso linguaggi in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino Jazz Festival: 101 eventi tra musica e luoghi magici

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Temi più discussi: Torino Jazz Festival 2026: il programma dell’evento tra concerti gratuiti e grandi ospiti; Torino Jazz Festival 2026: The Sound of Surprise; Torino Jazz Festival 2026: XIV edizione; Ad Alessandria arriva il Casting Tour dello Zecchino d’Oro: audizioni il 25 aprile alla Fiera di Primavera.

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