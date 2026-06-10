Una proposta di legge prevede la creazione di un fascicolo dedicato alle persone scomparse. Attualmente, molte denunce restano in attesa senza un’azione immediata. La nuova norma consentirebbe allo Stato di intervenire più rapidamente, facilitando l’avvio delle indagini e delle ricerche. La proposta mira a ridurre i tempi di intervento e a garantire una gestione più efficace delle denunce di scomparsa. La discussione è in corso in Parlamento.

“Oggi le denunce di scomparsa si trovano troppo spesso in un limbo procedurale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Enzo Amich ha presentato, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri alla Camera, una proposta di legge per introdurre nell’ordinamento un nuovo strumento: il Fascicolo per le Persone Scomparse (Fps). "Con questa proposta affrontiamo una criticità reale del sistema”, ha aggiunto Amich spiegando che “il Fascicolo per le Persone Scomparse offre invece uno strumento chiaro e moderno che consente allo Stato di intervenire subito, senza attendere l'emersione di un reato”. Si tratta di uno strumento che consente alla Procura della di aprire un fascicolo dedicato anche in assenza di una notizia di reato, così da preservare tempestivamente elementi utili alle indagini e rendere più rapide e coordinate le ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Persone scomparse, arriva la proposta di legge per il fascicolo dedicato. Ecco perché rende lo Stato libero di intervenire

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