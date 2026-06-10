Uno studio ha rilevato che arrivare presto in ufficio può aumentare le possibilità di migliorare la propria carriera e la produttività. La relazione tra orario di ingresso e rendimento varia in base a fattori come età, professione e cultura. I dati indicano che, generalmente, le persone che si presentano prima tendono a ottenere risultati migliori, anche se questa tendenza non è uniforme e dipende da diverse variabili individuali e ambientali.

Milano, 9 Giugno 2026 – Il momento della giornata in cui le persone sono più produttive sul lavoro cambia molto in base all'età, alla professione e alla cultura. E queste differenze potrebbero avere un impatto anche sui percorsi di carriera. Sono questi alcuni degli aspetti che emergono dalla lettura della nuova ricerca di Herrmann International, in collaborazione con ilCVperfetto. Lo studio ha analizzato oltre 1,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti e in Canada, insieme a dati raccolti in altri Paesi del mondo, Italia inclusa, con almeno 1.000 partecipanti per ciascun Paese. Dai risultati emerge che gli orari troppo rigidi possono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mattino ha l’oro in bocca, ecco perché sul lavoro rende di più (e fa carriera) che arriva presto in ufficio

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Empujó a un campesino del ascensor sin pensar en las consecuencias

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Il mattino ha l'oro in bocca, nel lavoro gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia molto in base all'età, alla professione e alla cultura. La ricerca di Herrmann International. x.com

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