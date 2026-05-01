Stop alle confidenze emotive tra minori e AI arriva la proposta di legge La psicologa Pigozzi | Vi spiego perché non basta – L’intervista

Una proposta di legge mira a cancellare le conversazioni tra minori e intelligenze artificiali entro cinque giorni, per prevenire che le interazioni con i chatbot sviluppino legami emotivi o portino a dipendenze. La psicologa ha commentato che questa misura da sola non è sufficiente e ha spiegato i rischi legati alle confidenze emotive tra giovani e strumenti digitali. La discussione si inserisce nel dibattito sulla tutela dei minori nel mondo digitale.

Cancellare la memoria delle chat tra intelligenze artificiali e utenti minorenni dopo un massimo di 5 giorni, per evitare che la continuità del dialogo con i chatbot favorisca relazioni emotive e possibili forme di dipendenza. È quanto prevede una proposta di legge depositata alla Camera dalla deputata di Azione Giulia Pastorella. Il tema è profondamente attuale e riguarda un fenomeno già diffuso. Secondo un’indagine dell’Associazione Di.Te, almeno un giovane su due tra i 10 e i 20 anni si rivolge ai chatbot per parlare di sé e delle proprie emozioni, e oltre il 40% dichiara di sviluppare un legame emotivo con l’intelligenza artificiale. Ma...🔗 Leggi su Open.online

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