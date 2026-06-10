Pergine più pattuglie in città | il piano dopo la rissa con l’ascia

Notizia in breve

Dopo una rissa con un’ascia, le autorità hanno deciso di aumentare le pattuglie in città, soprattutto nelle ore notturne. Saranno impiegati più agenti nelle aree centrali e nei quartieri periferici. Inoltre, sono stati individuati nuovi spazi per le sedi dei carabinieri, che saranno utilizzati come punti di presidio lungo la Valsugana. La presenza delle forze dell’ordine sarà rafforzata con turni più frequenti e strutture dedicate per migliorare il controllo del territorio.