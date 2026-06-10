Pergine più pattuglie in città | il piano dopo la rissa con l’ascia
Dopo una rissa con un’ascia, le autorità hanno deciso di aumentare le pattuglie in città, soprattutto nelle ore notturne. Saranno impiegati più agenti nelle aree centrali e nei quartieri periferici. Inoltre, sono stati individuati nuovi spazi per le sedi dei carabinieri, che saranno utilizzati come punti di presidio lungo la Valsugana. La presenza delle forze dell’ordine sarà rafforzata con turni più frequenti e strutture dedicate per migliorare il controllo del territorio.
Come cambierà la presenza delle pattuglie durante le ore notturne?. Quali nuove strutture ospiteranno i carabinieri per presidiare la Valsugana?. Perché la criminalità a Pergine risulta statisticamente molto bassa nonostante l'episodio?. Come verranno modulati i controlli durante le sagre estive?.? In Breve Dati 2025 mostrano solo 3 rapine e furti in calo a Pergine. Pattuglie aumenteranno la presenza visibile durante sagre ed eventi estivi. Ex asilo nido diventerà nuova sede funzionale per i carabinieri. Maurizio Fugatti prevede vigilanza costante senza militarizzazione esasperata del centro. Piani di sicurezza a Pergine dopo la rissa con l’ascia dello scorso 30 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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I commercianti temono nuovi scontri e il sindaco chiede più forze dell’ordine sul territorio. Notizia completa al TG delle 19:00 Canale 10 del digitale Diretta streaming su trentinotv.it #Pergine #Rissa #Accetta #Giovani #Arresto facebook