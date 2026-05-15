Trieste piano sicurezza | più pattuglie e nuove telecamere in città

A Trieste sono in programma interventi di aumento delle forze di polizia e l’installazione di nuove telecamere in alcune zone della città. Verranno monitorate aree specifiche, senza indicare quali, per migliorare la sorveglianza complessiva. Inoltre, sarà introdotto un controllo più severo sull’assunzione di alcol nelle piazze pubbliche, con l’obiettivo di ridurre comportamenti rischiosi. Le misure fanno parte di un piano di sicurezza volto a rafforzare la presenza e la vigilanza nel centro e nelle zone più frequentate.

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? Punti chiave Quali aree specifiche di Trieste verranno sorvegliate dalle nuove telecamere?. Come influirà il controllo dell'alcol sulla sicurezza nelle piazze?. Perché le autorità hanno individuato il disagio sociale come causa principale?. Chi coordinerà i nuovi pattugliamenti serali nei quartieri critici?.? In Breve Partecipazione di Roberto Dipiazza, Pierpaolo Roberti e Caterina De Gavardo al tavolo prefettizio.. Riunione d'urgenza convocata il 14 maggio dopo l'accoltellamento in piazza della Libertà.. Contrasto all'abuso di alcol e al disagio sociale per ridurre la criminalità urbana.. Mappatura delle zone critiche per orientare nuovi investimenti in videosorveglianza comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, piano sicurezza: più pattuglie e nuove telecamere in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Regina protetta: 9 nuove telecamere in città: "Più sicurezza grazie a un presidio costante"In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Marina di Ravenna: pattuglie armate e nuove telecamere in spiaggia? Cosa sapere Dal 1 giugno pattuglie armate e telecamere sorveglieranno i 35 chilometri di Marina di Ravenna. Trieste, stretta sulla sicurezza dopo gli ultimi episodi: più controlli in piazza LibertàIl Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica rafforza la presenza delle forze dell’ordine nelle aree sensibili e punta su un maggiore coordinamento con i servizi sociali per affrontare le situazio ... rainews.it Bus più controllati a Trieste, Marzi: Guardie giurate e lavoro con Prefettura e forze dell’ordine (VIDEO)Accanto ai controlli sui biglietti e all’attenzione per la regolarità del servizio, Trieste Trasporti sta lavorando anche sul fronte della sicurezza a bordo, tema che Maurizio Marzi ha richiamato come ... triestecafe.it