Rissa con l’accetta a Pergine | la Questura revoca i permessi

Notizia in breve

A Pergine, si è verificata una rissa che ha coinvolto due persone armate di accetta, con l’utilizzo di un’auto per colpire motorini parcheggiati. La Questura ha revocato i permessi di soggiorno a seguito di precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e violenze. La vicenda si è svolta in un contesto di tensioni tra soggetti noti alle forze dell’ordine, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla decisione di sospendere i permessi.