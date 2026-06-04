Rissa con l’accetta a Pergine | la Questura revoca i permessi
A Pergine, si è verificata una rissa che ha coinvolto due persone armate di accetta, con l’utilizzo di un’auto per colpire motorini parcheggiati. La Questura ha revocato i permessi di soggiorno a seguito di precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e violenze. La vicenda si è svolta in un contesto di tensioni tra soggetti noti alle forze dell’ordine, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla decisione di sospendere i permessi.
Come hanno usato l'auto per colpire i motorini parcheggiati?. Quali precedenti penali hanno motivato la decisione della Questura?. Chi ha permesso l'arresto immediato dei due fratelli?. Quando avverrà l'espulsione definitiva dai confini nazionali?.? In Breve I due fratelli tunisini presentavano precedenti penali e di polizia già registrati.. L'auto è stata usata come arma contro diversi motorini parcheggiati a Pergine.. L'aggressione con l'accetta ha causato il ferimento di un uomo.. L'espulsione avverrà dopo l'ottenimento del nulla osta dall'autorità giudiziaria.. Il Questore di Trento revoca i permessi ai due fratelli tunisini dopo la rissa con l’accetta a Pergine Valsugana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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