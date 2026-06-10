Oggi alle 13.45 a Senzano di Monte Isola, frazione collinare dell’isola, una donna di 34 anni ha perso il controllo della bicicletta e si è schiantata contro un muro. L’impatto ha causato gravi ferite, ed è stata immediatamente portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Monte Isola (Brescia), 10 giugno 2026 – Incidente gravissimo oggi pomeriggio attorno alle 13.45 a Senzano di Monte Isola: una delle frazioni collinari dell'isola al centro del lago d'Iseo. I fatti si sono verificati lungo una delle strade principali dell'isola: quella che da Siviano, dove ha sede il municipio, porta verso Sensole e la riva del lago. È un itinerario in discesa che, talvolta, i turisti percorrono velocemente senza rendersi conto delle insidie. Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti si sarebbe trattato di una bicicletta finita addosso a una ringhiera mentre scendeva lungo la strada. a bordo c'era una donna di 34 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde il controllo della bici e va a sbattere contro un muro: 34enne portata in ospedale in gravi condizioni

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