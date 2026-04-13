Un uomo di 33 anni è morto dopo aver perso il controllo della bicicletta e aver sbattuto contro un muro. L’incidente è avvenuto mentre tornava a casa dal lavoro, in condizioni di stanchezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

BELLUNO - Stava tornando a casa dal lavoro. In bicicletta, stanco. E in bicicletta, stanco, ha trovato la morte. Mukhtar Dowh, un 34enne di origini sudanesi, si è schiantato sul muro di un'abitazione, a metà della discesa di via Sant'Antonio, a Borgo Prà. Uno scontro terribile che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto in una pozza di sangue. Il cadavere trovato da due ragazzi che rincasavano dopo un sabato sera passato fuori e che si sono trovati davanti la scena macabra. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica, verosimilmente tra le 2.30 e le 3. LA RICOSTRUZIONE Era l'orario in cui Mukhtar rientrava, dopo aver lavorato come scaffalista notturno al supermercato del Mega.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo della bici e si schianta contro il muro: 33enne muore tornando a casa dopo il lavoro

Perde il controllo della moto, si schianta contro un muro e muore sul colpo: il 25enne stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave.

Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave.