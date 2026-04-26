Perde il controllo della bici cadendo e battendo violentemente a terra la testa | 34enne trasportato in eliambulanza all' ospedale

Nella serata di ieri, un uomo di 34 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre pedalava in una località del comune di Arcevia. Durante la caduta, ha perso il controllo della bicicletta e si è scontrato violentemente con il terreno, battendo la testa. È stato immediatamente soccorso e trasportato con un’eliambulanza all’ospedale di Torrette con un codice di massima urgenza.

ARCEVIA – È stato trasportato con un codice di massima urgenza all’ospedale di Torrette un 34enne vittima di un incidente nella serata di ieri in sella alla sua bici in località Loretello, nel territorio comunale di Arcevia. Sulle base delle prime informazioni, l’uomo per cause in fase di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Perde il controllo della bici sulla ciclabile e sbatte violentemente a terraIl cicloamatore era assieme a un gruppo di amici che hanno subito allertato il 112. Perde il controllo, cade violentemente e batte collo e testa: terribile incidente per Finley Melville IvesTerribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell’halfpipe maschile a Livigno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente nel Milanese, perde il controllo della moto e rovina a terra: gravissimo; Perde il controllo della moto in un tornante e si schianta, momenti di paura per un 20enne; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: gravissimo un giovane centauro; Perde il controllo della moto, 59enne trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni. Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanzaBOLZANO. Perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta: momenti di paura all'alba di domenica 26 aprile per un incidente stradale a San Giacomo di Laives in Alto Adige. L'allarme è scatt ... ildolomiti.it Perde il controllo della moto e cade da un’altezza di 5 metriÈ in gravi condizioni un motociclista volato questa mattina dal cavalcavia ferroviario nei pressi del bivio della Val-Fegana, sulla SR 445. noitv.it Melilli Volley perde 1-3 contro Volley Valley Catania in uno scontro diretto al vertice della Serie B2 femminile. Le neroverdi dominano il primo set ma vengono superate in rimonta dalle etnee, che conquistano tre punti pesantissimi e salgono in seconda posizi - facebook.com facebook Santa Giusta, perde il controllo della moto e si schianta su un palo: morto un motociclista 25enne x.com