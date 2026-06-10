Un genitore ha chiesto perché il suo bambino di 4 anni cominci a inventare bugie, sostenendo di aver lavato i denti quando non è vero e creando un amico immaginario dopo aver combinato pasticci come rompere un gioco o rovesciare acqua. La richiesta riguarda le ragioni di questo comportamento e le possibili cause nel suo sviluppo.

All’inizio pensavo fosse solo un momento, ma questo comportamento dura ormai da mesi e sto cominciando a preoccuparmi. Cosa dovrei fare? La ringrazio se vorrà rispondermi. Cara mamma o caro papà, grazie per aver posto la domanda. A questa età i bambini stanno ancora imparando a distinguere tra realtà e immaginazione e, soprattutto, non hanno ancora sviluppato un’intenzione consapevole di ingannare: non sono davvero bugie. Quando dicono di aver lavato i denti senza averlo fatto, o attribuiscono un pasticcio a un amico immaginario, spesso stanno semplicemente cercando di evitare una situazione spiacevole o di “aggiustare” la realtà con la fantasia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Perché mio figlio ha cominciato a dire le bugie?”

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SHOCK: I GENITORI DELLO SNACK CLUB LITIGANO DAVANTI A NOI FIGLI E NON VOGLIONO PIÙ FARCI VEDERE!

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