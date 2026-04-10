Ergastolo Gualandi i giudici | Ha detto solo bugie uccise Sofia perché non riusciva più a tenere sotto controllo le sue pretese

I giudici hanno affermato che Gualandi ha sparato a Sofia con coscienza e volontà, uccidendola con un colpo di pistola al viso proveniente da circa 30 centimetri di distanza. Durante il processo, è stato sottolineato che l’imputato ha mentito più volte e che il movente dell’omicidio sarebbe legato all’incapacità di controllare le pretese della vittima. La sentenza prevede l’ergastolo.

Bologna, 10 aprile 2026 – Gualandi ha sparato a Sofia e l’ha fatto “con coscienza e volontà”, uccidendola “con un colpo di pistola al viso” esploso dalla distanza di 30 centimetri. L’ex comandante della polizia locale di Anzola, 64 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della collega Sofia Stefani, 33 anni, con la quale aveva da tempo una relazione extraconiugale, commesso il 16 maggio 2024 nel suo ufficio, al Comando di polizia locale. La sentenza di primo grado ha stabilito che non si era trattato quindi di un incidente, come l’imputato ha sempre sostenuto parlando di un colpo partito per sbaglio durante una colluttazione con l’amante, ma di un omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ergastolo Gualandi, i giudici: “Ha detto solo bugie, uccise Sofia perché non riusciva più a tenere sotto controllo le sue pretese” Goretzka Juve, ecco le sue pretese economiche: stipendio ‘alla Yildiz’ e non solodi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve, ecco le sue pretese economiche: stipendio ‘alla Yildiz’ e non solo per firmare con il club bianconero Il... Baroni: «Vlasic insostituibile, il presidente ha le sue pretese»Nel prepartita della sfida contro il Bologna, la linea tracciata dall’allenatore del Torino si fonda sull’impegno totale e sulla necessità di...