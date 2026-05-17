Nella casa del Grande Fratello Vip, il clima si fa sempre più teso con meno di tre giorni alla finale. I concorrenti si sono affrontati in un acceso scontro tra Lucia e Renato, con parole dure e accuse reciproche. Lucia ha invitato Renato a stare in silenzio e ha minacciato di rivelare dettagli compromettenti, mentre quest’ultimo ha risposto con frasi minacciose. Contrariamente alle abitudini dell’ultima settimana, sono continuati i litigi, le gelosie e le accuse tra i partecipanti.

Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip a meno di tre giorni dalla finale. Contrariamente a quanto accade di solito nell’ultima settimana del reality, i concorrenti continuano infatti a scontrarsi tra litigi, gelosie e accuse reciproche. Nella serata di ieri è esplosa una forte discussione tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. Durante. L'articolo GF Vip, duro scontro tra Lucia e Renato: “Stai muto e non dire bugie per farmi passare male. Se tiro fuori tutte le cose che dici sotto le coperte, ti faccio diventare.” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Nuovo duro scontro tra Renato e Raul al GFVip

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