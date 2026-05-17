GF Vip duro scontro tra Lucia e Renato | Stai muto e non dire bugie per farmi passare male Se tiro fuori tutte le cose che dici sotto le coperte ti faccio diventare…
Nella casa del Grande Fratello Vip, il clima si fa sempre più teso con meno di tre giorni alla finale. I concorrenti si sono affrontati in un acceso scontro tra Lucia e Renato, con parole dure e accuse reciproche. Lucia ha invitato Renato a stare in silenzio e ha minacciato di rivelare dettagli compromettenti, mentre quest’ultimo ha risposto con frasi minacciose. Contrariamente alle abitudini dell’ultima settimana, sono continuati i litigi, le gelosie e le accuse tra i partecipanti.
Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip a meno di tre giorni dalla finale. Contrariamente a quanto accade di solito nell’ultima settimana del reality, i concorrenti continuano infatti a scontrarsi tra litigi, gelosie e accuse reciproche. Nella serata di ieri è esplosa una forte discussione tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. Durante. L'articolo GF Vip, duro scontro tra Lucia e Renato: “Stai muto e non dire bugie per farmi passare male. Se tiro fuori tutte le cose che dici sotto le coperte, ti faccio diventare.” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Nuovo duro scontro tra Renato e Raul al GFVip
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