Perché l’Italia ha bisogno di una strategia di sicurezza cognitiva nazionale Scrive Germani

L’Italia ha bisogno di una strategia di sicurezza cognitiva nazionale, secondo quanto scritto da Germani. L’articolo ricorda che già a metà degli anni Duemila, esperti e analisti sottolineavano l’importanza di proteggere le informazioni e le percezioni pubbliche. La crescente diffusione di fake news e attacchi informatici rende urgente un intervento strutturato per salvaguardare la stabilità sociale e politica. La mancanza di un piano specifico rischia di lasciare il paese vulnerabile a manipolazioni esterne.

Verso la metà degli anni Duemila Carlo Jean, grande esperto di studi strategici e di geopolitica, osservava che “la rivoluzione nelle tecnologie di informazione e comunicazione sta modificando il modo di utilizzare la forza militare e attribuisce nuove potenzialità a quella che viene denominata la soft war, cioè la guerra dei media, basata sulla propaganda, la manipolazione, la disinformazione, l’impatto diretto e in tempo reale che le opinioni pubbliche esercitano sulle decisioni politiche e militari”. Nei due decenni successivi a questa puntuale affermazione di Jean il “dominio cognitivo” – la mente come campo di battaglia – ha assunto un ruolo sempre più importante e centrale nei conflitti contemporanei. 🔗 Leggi su Formiche.net

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