Il Napoli acquisterà nuovi giocatori solo a partire da agosto, seguendo una strategia rivista dal presidente De Laurentiis. La decisione deriva dall’esperienza dello scorso anno, quando sono stati spesi più soldi del previsto per i cartellini, in particolare durante il ritiro pre-stagionale. La scelta mira a evitare acquisti anticipati e a contenere le spese, mantenendo la finestra di mercato aperta solo nel periodo estivo.

? In Sintesi Napoli, mercato da agosto. Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato radicalmente la strategia di mercato rispetto a dodici mesi fa: nessun acquisto prima del ritiro, per evitare di strapagare i cartellini come accaduto con Antonio Conte. Gli acquisti partiranno da agosto in poi, mentre le cessioni inizieranno subito. Sono otto i giocatori in uscita — Lucca, Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom e Rao — per un totale di circa 100 milioni di euro da recuperare. Sul fronte acquisti, Giovanni Manna lavora principalmente sul centrocampo: i nomi caldi sono Javi Guerra del Valencia, Gabriel Sara del Galatasaray, Richard Rios del Benfica e Manuel Ugarte del Manchester United. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Perché il Napoli comprerà solo da agosto: la nuova linea di De Laurentiis dopo l’errore dello scorso anno

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Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni anche se deve fare il mercato a saldo 0

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? Da poco avete scoperto che Conte andava via, io lo sapevo già da 3 anni, ma non potevo dirlo. Ora perché vi voglio bene ve ne do un’altra: il #Napoli attivissimo comprerà e venderà calciatori ma non vi posso dire quali, quando saranno ufficiali mi darete x.com

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