Un articolo su Repubblica Napoli analizza le scelte di De Laurentiis in relazione alla linea aziendale del Napoli, con particolare attenzione alle decisioni prese nel contesto del calcio italiano e dei giovani. La discussione si concentra sulle azioni e le strategie adottate dal presidente del club, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali. L’articolo si inserisce nel quadro più ampio delle dinamiche del calcio nazionale e delle politiche di sviluppo dei giovani talenti.

Lukaku un solo gol quest’anno, 15 in tutto, 33 anni in maggio. De Laurentiis pensa sia stato un affare? Gli affari sono stati Osimhen, Kvara e altri Db Riyadh 18122025 - Supercoppa Italiana Napoli-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del tema “il calcio italiano e i giovani”. Scrive della Nazionale ma anche del Napoli che negli ultimi due anni avrebbe tradito la propria mission aziendale che era quella di basarsi sul player trading, acquistare calciatori meno conosciuti, con un ingaggio accessibile alle casse del club, farli cresce, valorizzarli e poi rivenderli? Invece con Conte la politica è cambiata e Antonio Corbo contesta questa trasformazione aziendale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché De Laurentiis tradisce la linea aziendale del Napoli? (Corbo)

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