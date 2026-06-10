Il Papa ha citato la Scuola di Salamanca davanti alle Cortes, evidenziando il ruolo di questa scuola nel contribuire allo sviluppo del diritto internazionale. La dichiarazione si inserisce in un contesto in cui il papato ha espresso una posizione contro il potere politico, richiamando principi di diritto e giustizia. La discussione si è concentrata sulla relazione tra il diritto e il potere, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del discorso.

Il discorso di Leone XIV, pronunciato innanzi al Parlamento spagnolo, rende la figura del Papa quella di un gigante spirituale e intellettuale. Del resto è un agostiniano, non va mai dimenticato: negli scritti di Sant’Agostino, il fondatore del suo ordine, c’è una delle sintesi più importanti dell’Occidente tra intelligenza, fede, spiritualità e mistica. Non solo per noi italiani, e non solo riguardo ai ministri della Chiesa, ma anche rispetto a molti dei sedicenti intellettuali del nostro tempo. Il Pontefice, in questo panorama intellettuale e culturale inconsistente e desolante, risulta essere, ai miei occhi, l’autorità morale e il riferimento intellettuale e spirituale più alto del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Perché il «diritto» si oppone al potere. La lezione di Prevost a Chiesa e politici

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