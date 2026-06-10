A Macerata è stata scoperta una frode legata ai fondi del Pnrr, con sette imprenditori indagati per riciclaggio e truffa aggravata. Le indagini hanno portato alla luce un giro di fatture false per circa un milione di euro, coinvolgendo diverse società. La frode ha riguardato l’illecita percezione di fondi pubblici destinati al piano nazionale di ripresa e resilienza.

MACERATA - Sette imprenditori indagati, diverse società coinvolte e un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata “Rete Gonfiata", condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata sotto il coordinamento della Procura Europea (EPPO) di Bologna. L'indagine ha permesso di smantellare un articolato sistema di frode finalizzato all'indebita percezione di fondi pubblici del Pnrr per lo sviluppo del commercio elettronico. Le indagini Le indagini, avviate nel 2023, erano partite da un controllo eseguito dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società del maceratese, mirato a verificare le aziende percettrici dei contributi europei del pacchetto Next Generation EU destinati al rilancio digitale delle imprese. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Percepivano illecitamente i fondi del Pnrr: smascherata a Macerata una frode da un milione. Sette gli indagati per riciclaggio e truffa aggravata

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