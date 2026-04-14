Una frode di 3,4 milioni di euro legata a fondi per il Covid e il PNRR è stata scoperta nelle ultime ore. Un uomo è stato arrestato a Macerata nel corso di un'operazione condotta dalle forze dell'ordine. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione di finanziamenti pubblici destinati alla pandemia e alla ripresa economica. La vicenda si aggiunge a un quadro di controlli più stringenti su eventuali frodi nel settore pubblico.

Il cerchio attorno alla questione Covid si stringe ed emergono dettagli inquietanti: la Guardia di finanza di Macerata ha infatti scoperto una rete di imprese ramificata su tutto il territorio nazionale che ha ottenuto 3,4 milioni di euro di finanziamenti pubblici, attraverso bilanci falsi, fatture inesistenti e società fantasma con sede prevalentemente nelle Marche e in Emilia Romagna. L'operazione denominata “Pay next” e coordinata dalla sede di Bologna dell'European Public Prosecutor's Office ha portato agli arresti domiciliari il principale indagato e bloccato altre erogazioni bloccate per 10 milioni. Le fiamme gialle hanno già individuato una prima società, con sede legale in provincia di Macerata e di fatto non operativa, che aveva ricevuto finanziamenti per circa 1 milione di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scoperta una frode da 3,4 mln su Covid e Pnrr. Un arresto a Macerata

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