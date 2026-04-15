Le associazioni campane incontrano l'assessora al benessere degli animali Le priorità | tutela dei gatti liberi contrasto al randagismo e azioni concrete
Per la prima volta, la Regione Campania ha istituito un assessorato dedicato al benessere degli animali. Recentemente, alcune associazioni del territorio hanno incontrato l’assessora incaricata, discutendo di questioni come la tutela dei gatti liberi, il contrasto al randagismo e l’attuazione di azioni concrete per migliorare le condizioni degli animali. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto tra rappresentanti delle realtà che operano nel settore e l’amministrazione regionale.
Per la prima volta la Regione Campania ha istituito un assessorato dedicato al benessere e alla tutela degli animali e per la prima volta l'assessora Zabatta ha incontrato le associazioni: "Non si faranno miracoli ma azioni concrete su punti essenziali e mirati per superare situazioni ormai inaccettabili".🔗 Leggi su Fanpage.it
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