Amministrative 2026 sanità e lotta allo spostamento dei servizi verso Pescara fra le priorità dei 5 stelle

Venerdì pomeriggio si è svolto un incontro pubblico al ristorante Steakhouse di Chieti Scalo, promosso dal Movimento 5 Stelle. Tra i partecipanti ci sono stati cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali, riuniti per affrontare le questioni principali del territorio, con un focus speciale sulla sanità. Tra gli argomenti discussi anche le potenziali modifiche ai servizi sanitari e le questioni legate allo spostamento di alcuni servizi verso Pescara.

Incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle, venerdì pomeriggio, al ristorante Steakhouse di Chieti Scalo, con cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali per discutere delle principali criticità del territorio, con particolare attenzione al tema della sanità. All’iniziativa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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