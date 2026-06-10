New York (Stati Uniti), 10 giugno 2026 - In America è tutto più grande e questo non è solo un cliché o un modo di dire. Gli schermi sono più grandi, il cibo è più grande, i palazzi sono giganteschi e anche il Mondiale del 2026 non farà eccezione. L'edizione di quest'anno della competizione più attesa del mondo del pallone sembra prendere perfettamente spunto dal "bigger is better" tipico degli Usa, i quali però non saranno i soli a ospitare il torneo. Ad accompagnare gli Stati Uniti nella prima edizione del Mondiale a 48 squadre ci saranno anche Canada e Messico con due sedi nel profondo Nord canadese e tre invece nelle colorate strade messicane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Quotidiano.net - Per quanti chilometri si estendono i Mondiali 2026? I rischi per le squadre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché il MONDIALE 2026 è il PEGGIORE di sempre

Notizie e thread social correlati

Perché le colpe dei governanti non si estendono automaticamente ai governatiIn un'analisi delle responsabilità politiche, si discute di come le azioni di leader riconosciuti come colpevoli possano o meno influenzare i...

Tennistavolo: Cina e Giappone si prendono le semifinali nei Mondiali a squadre. Super RomaniaNella giornata di ieri ai Mondiali a squadre di tennistavolo a Londra, Cina e Giappone hanno conquistato le prime due semifinali, mentre la Romania...

Temi più discussi: I Mondiali più estremi di sempre: fino a 12mila km di spostamenti, dall'altura al caldo estremo; Più di 10.000 km in tre partite: al Mondiale 2026 i viaggi delle nazionali sono da record; Curacao sarà la nazionale a viaggiare di più ai Mondiali: oltre 10 mila chilometri per tre partite; SPECIALE - Giro del Mondiale in 39 giorni: fino a 20.000 km per arrivare in finale!.

Qualcuno si ricorda di questo gioco ai Mondiali del 2018? reddit

Per quanti chilometri si estendono i Mondiali 2026? I rischi per le squadreNew York (Stati Uniti), 10 giugno 2026 - In America è tutto più grande e questo non è solo un cliché o un modo di dire. Gli schermi sono più grandi, il cibo è più grande, i palazzi sono giganteschi e ... quotidiano.net

Curacao sarà la nazionale a viaggiare di più ai Mondiali: oltre 10 mila chilometri per tre partiteCuracao dovrà percorrere più di 10 mila chilometri per giocare solo le prime tre partite della fase a gironi ai Mondiali: il quartiere generale è in ... fanpage.it