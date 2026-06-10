Per quanti chilometri si estendono i Mondiali 2026? I rischi per le squadre
I Mondiali 2026 si svolgeranno su un percorso che copre circa 16.000 chilometri, attraversando 16 città negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le squadre dovranno affrontare trasferimenti lunghi tra le diverse sedi, che includono stadi situati a grandi distanze l’uno dall’altro. La logistica di spostamenti e le differenze di fuso orario rappresentano i principali rischi pratici per le squadre partecipanti.
New York (Stati Uniti), 10 giugno 2026 - In America è tutto più grande e questo non è solo un cliché o un modo di dire. Gli schermi sono più grandi, il cibo è più grande, i palazzi sono giganteschi e anche il Mondiale del 2026 non farà eccezione. L'edizione di quest'anno della competizione più attesa del mondo del pallone sembra prendere perfettamente spunto dal "bigger is better" tipico degli Usa, i quali però non saranno i soli a ospitare il torneo. Ad accompagnare gli Stati Uniti nella prima edizione del Mondiale a 48 squadre ci saranno anche Canada e Messico con due sedi nel profondo Nord canadese e tre invece nelle colorate strade messicane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Perché il MONDIALE 2026 è il PEGGIORE di sempre
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