In un'analisi delle responsabilità politiche, si discute di come le azioni di leader riconosciuti come colpevoli possano o meno influenzare i cittadini che li supportano. La questione si pone nel confronto tra le decisioni di governi e le reazioni delle popolazioni, senza tralasciare il ruolo della storia nel determinare eventuali responsabilità collettive. La riflessione si basa su esempi di figure politiche note, senza giudizi diretti sui singoli.

Se sono incontestabili i torti di Trump e Netanyahu, cosa si può dire dei rispettivi popoli? Cioè, le colpe dei governanti si estendono in qualche modo ai governati? Impossibile rispondere, senza l’ausilio della storia. Gli americani che avevano votato Truman furono responsabili dello sgancio delle bombe atomiche? No, perché non avrebbero potuto prevederlo. Gli americani che votarono i successivi Presidenti, sia repubblicani, che democratici, col tempo impararono che nessun candidato era realmente pacifista, tale era, ed è tuttora, l’influenza delle lobby (delle armi e non solo) nella geopolitica. Ma dovremmo dedurne allora che i dissidenti,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché le colpe dei governanti non si estendono automaticamente ai governati

Crosetto: “L’America è diversa da Trump”. E Meloni: “La popolazione iraniana non paghi le colpe dei governanti”Roma – L’ombra di un’escalation incontrollabile in Iran, e persino lo spettro di una catastrofe nucleare, tolgono il sonno al governo.

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Temi più discussi: Il governo italiano: la popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti; Crosetto: L’America è diversa da Trump. E Meloni: La popolazione iraniana non paghi le colpe dei governanti; ###Morning note: economia e finanza dai giornali; Meloni, la premier con l’Europa: Non siano i civili iraniani a pagare per il regime.

Perché le colpe dei governanti non si estendono automaticamente ai governatiSe sono incontestabili i torti di Trump e Netanyahu, cosa si può dire dei rispettivi popoli? Cioè, le colpe dei governanti si estendono in qualche modo ai governati? Impossibile rispondere, senza ... ilfattoquotidiano.it

I timori del governo, 'gli iraniani non paghino le colpe del regime'Nelle ore in cui il mondo tiene il fiato sospeso per le evoluzioni del conflitto in Iran, da Palazzo Chigi filtra la preoccupazione per il rischio di un'ulteriore escalation militare che potrebbe ... ansa.it

Choco non aveva colpe. Non sapeva cosa fosse la cattiveria, non conosceva la violenza, non sapeva difendersi. Lui sapeva solo fidarsi. Sapeva amare senza chiedere nulla in cambio. E proprio quella fiducia è stata spezzata nel modo più crudele. Fa male pe - facebook.com facebook

L’ammiraglio Carannante, consulente della Procura nel processo sulla strage di Cutro, svela una gigantesca catena di omissioni e di colpe: Frontex aveva avvisato Roma, i morti provocati dai mancati soccorsi x.com