Nella giornata di ieri ai Mondiali a squadre di tennistavolo a Londra, Cina e Giappone hanno conquistato le prime due semifinali, mentre la Romania ha ottenuto una vittoria significativa. Le gare si sono svolte in un clima di grande intensità e competitività, con le squadre che si sono sfidate sui tavoli per avanzare alla fase successiva del torneo. La competizione prosegue con altre sfide in programma nelle prossime ore.

Una nuova determinante giornata di gare è andata in archivio ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra. Il quadro delle semifinali è definitivo tanto al maschile quanto al femminile, in un’agenda che corre rapidamente verso il gran finale della rassegna iridata. Mondiali a squadre maschili Cina e Francia non sbagliano un colpo infliggendo un doppio 3-0 rispettivamente a Corea del Sud, nel derby asiatico, e Brasile. Le semifinali saranno quindi: Cina Taipei-Giappone e Francia-Cina. Mondiali a squadre femminili La Romania estromette dal torneo la Francia prendendosi il pass per le semifinali con un secco 3-1, così come il Giappone che batte ancor più nettamente l’Ucraina infliggendo un secco 3-0 alla rappresentativa europea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: Cina e Giappone si prendono le semifinali nei Mondiali a squadre. Super Romania

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